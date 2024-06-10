ВСУ поразили ракетные комплексы С-400 и С-300 в оккупированном Крыму – Генштаб

С-400 "Триумф" (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Силы обороны поразили российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300 во временно оккупированном Крыму, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По данным военных, успешные удары защитников были сегодня ночью: поражен один зенитный ракетный дивизион С-400 захватчиков в районе Джанкоя, а также два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника", – акцентируют в сообщении.

Расстояние до Черноморского от ближайшей точки на линии фронта составляет около 120 км, до Джанкоя – ~140 км, до Евпатории – ~160 км.

Мапа: Deepstate

Генштаб отметил, что в указанных районах после ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров российских комплексов С-300/С-400.

Также военные отметили дальнейшую детонацию боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций российских дивизионов.

В общем, благодаря удачной работе Сил обороны российская противовоздушная оборона в оккупированном Крыму "понесла существенные потери", заключают в заявлении.

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23 мая Генштаб сообщил о поражении С-400 и штурмовике Су-25 оккупантов.

В ночь на 30 мая дроны СБУ "погасили" в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ", цена такой — около $100 млн.

Силы обороны успешно поразили паромную переправу российских захватчиков в Крым ракетами ATACMS.

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