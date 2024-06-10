ВСУ поразили ракетные комплексы С-400 и С-300 в оккупированном Крыму – Генштаб
Силы обороны поразили российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300 во временно оккупированном Крыму, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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По данным военных, успешные удары защитников были сегодня ночью: поражен один зенитный ракетный дивизион С-400 захватчиков в районе Джанкоя, а также два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.
"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника", – акцентируют в сообщении.
Расстояние до Черноморского от ближайшей точки на линии фронта составляет около 120 км, до Джанкоя – ~140 км, до Евпатории – ~160 км.
Генштаб отметил, что в указанных районах после ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров российских комплексов С-300/С-400.
Также военные отметили дальнейшую детонацию боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций российских дивизионов.
В общем, благодаря удачной работе Сил обороны российская противовоздушная оборона в оккупированном Крыму "понесла существенные потери", заключают в заявлении.
Новость дополняется...
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