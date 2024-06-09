ГУР: В России впервые поражен новейший Су-57 – фото

Аэродром "Ахтубинск", где произошло поражение, расположен в 589 километрах от линии фронта.

Истребитель Су-57 (Фото: ресурс окупантов)

В субботу, 8 июня, на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны со ссылкой на спутниковые снимки самолета.

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На снимке от 7 июня виден целый самолет Су-57, а на фото от 8 числа рядом с судном появились воронки от взрыва и характерные пятна от пожара, возникшие в результате огневого поражения, объясняет ГУР.

Фото: ГУР

Су-57 – самый современный российский истребитель, носитель Х-59 и Х-69, которых на вооружении в РФФ "считаны единицы", акцентирует военная разведка.

Профильное издание Aerotime утверждает, что у России до 15 таких самолетов с учетом прототипов.

Аэродром "Ахтубинск" расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.

27 мая российские пропагандисты сообщали, что в ночь на этот день беспилотники "упали" на территории Ливенской нефтебазы в Орловской области.

Собеседник в Силах безопасности и обороны сообщил LIGA.net, что за этим стоит украинская разведка.

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