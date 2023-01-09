Россия использует для ударов по Украине истребители Су-57 — спутниковое фото аэродрома

Российские оккупанты используют для ударов по Украине самый современный истребитель Су-57. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что как минимум с июня 2022 года россияне почти наверняка использовали Су-57 для ударов по Украине — он является самым современным сверхзвуковым боевым реактивным самолетом пятого поколения в РФ и использует технологии малозаметности и передовую авионику.

Отмечается, что использование самолета, вероятно, ограничивалось пролетом над территорией России и запуском ракет большой дальности "воздух-земля" или "воздух-воздух" по Украине.

Британцы пишут, что на последних спутниковых снимках можно увидеть, как пять Су-57 стоят на авиабазе в Ахтубинске Астраханской области — там расположен 929-й летно-испытательный центр, которые является единственной известной базой для этих истребителей.

Россияне не хотят терять Су-57, так как, скорее всего, отдают приоритет избежанию ущерба своей репутации, компрометации технологий и снижению экспортных перспектив, заявили в Минобороны Британии.

"Это симптом того, что Россия по-прежнему не склонна к риску и использует свои военно-воздушные силы в войне", — сказано в сообщении.

Анализ этого спутникового снимка от 25 декабря 2022 года, проведенный военной разведкой, выявил пять многоцелевых самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель троих российских военных.

Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

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Дмитро Гриниченко

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