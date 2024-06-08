Дроны разведки долетели до Северной Осетии: там расположен аэродром Моздок – источник
Дроны Главного управления разведки Министерства обороны долетели до города Моздок в Северной Осетии России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.
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По словам собеседника, это была спецоперация разведки, последствия уточняются.
В Моздоке расположен аэродром, который используется для ракетных ударов по территории Украины.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявлял о сбивании в Моздоке трех беспилотных летательных аппаратов. Он утверждал, что их целью был якобы местный аэродром.
После он уточнял, что зафиксированы "незначительные разрушения и возгорания", при этом, как утверждается, пострадавших нет. Все службы перевели в режим повышенной готовности, в районе отменили все массовые мероприятия.
Последний раз Россия применяла эти ракеты 26 мая, и тогда их не удалось уничтожить.
- В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.
- В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.
- 27 мая российские пропагандисты сообщали, что в ночь на 27 мая беспилотники "упали" на территории Ливенской нефтебазы в Орловской области. Собеседник в Силах безопасности и обороны сообщил LIGA.net, что за этим стоит украинская разведка.
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