Дроны разведки долетели до Северной Осетии: там расположен аэродром Моздок – источник

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

Дроны Главного управления разведки Министерства обороны долетели до города Моздок в Северной Осетии России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбах.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По словам собеседника, это была спецоперация разведки, последствия уточняются.

В Моздоке расположен аэродром, который используется для ракетных ударов по территории Украины.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявлял о сбивании в Моздоке трех беспилотных летательных аппаратов. Он утверждал, что их целью был якобы местный аэродром.

После он уточнял, что зафиксированы "незначительные разрушения и возгорания", при этом, как утверждается, пострадавших нет. Все службы перевели в режим повышенной готовности, в районе отменили все массовые мероприятия.

СПРАВКА Аэродром Моздок расположен в Северной Осетии, оттуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал" и причинами масштабной воздушной тревоги в Украине.



Последний раз Россия Аэродром Моздок расположен в Северной Осетии, оттуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал" и причинами масштабной воздушной тревоги в Украине.Последний раз Россия применяла эти ракеты 26 мая, и тогда их не удалось уничтожить.

В ночь на 9 мая 2024 года дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

в Силах безопасности и обороны. 27 мая российские пропагандисты сообщали, что в ночь на 27 мая беспилотники "упали" на территории Ливенской нефтебазы в Орловской области. Собеседник в Силах безопасности и обороны сообщил LIGA.net, что за этим стоит украинская разведка.

Смотрите также: "Сатурн" больше не поплывет: разведка уничтожила российский буксир возле Крыма – видео