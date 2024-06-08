Дрони розвідки долетіли до Північної Осетії: там розташований аеродром Моздок – джерело

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

Дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони долетіли до міста Моздок у Північній Осетії Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбах.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За словами співрозмовника, це була спецоперація розвідки, наразі наслідки уточнюються.

У Моздоку розташований аеродром, який використовується для ракетних ударів по території України.

Глава Північної Осетії Сергій Мєняйло заявляв про збиття у Моздоку трьох безпілотних літальних апаратів. Він стверджував, що Їхньою ціллю був начебто місцевий аеродром.

Опісля він уточняв, що зафіксовано "незначні руйнування та займання", водночас, як стверджується, постраждалих немає. Усі служби перевели у режим підвищеної готовності, у районі скасували всі масові заходи.

ДОВІДКА Аеродром Моздок розташований у Північній Осетії, звідти злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал" і причинами масштабної повітряної тривоги в Україні.



Востаннє Росія Аеродром Моздок розташований у Північній Осетії, звідти злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал" і причинами масштабної повітряної тривоги в Україні.Востаннє Росія застосовувала ці ракети 26 травня, і тоді їх не вдалося знищити.

У ніч проти 9 травня 2024 року дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.

у Силах безпеки й оборони. 27 травня російські пропагандисти повідомляли, що в ніч проти 27 травня безпілотники "впали" на території Лівенської нафтобази в Орловській області. Співрозмовник у Силах безпеки й оборони повідомив LIGA.net, що за цим стоїть українська розвідка.

Дивіться також: "Сатурн" більше не попливе: розвідка знищила російський буксир біля Криму – відео