Росія вночі завдала масованого удару по Україні, були вибухи в Старокостянтинові

Україна пів ночі відбивала повітряну атаку з боку Росії. Ціллю російських ракет було місто у Хмельницькій області

Наслідки першого удару по аеродрому в Старокостянтинові, 2022 рік (Фото: військова прокуратура)

Росія вночі 26 травня завдала масованого повітряного удару з використанням ракет та ударних безпілотників типу Shahed, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Російські "шахеди" полетіли ще ввечері в суботу, а приблизно опівночі Повітряні сили повідомили про зліт п'яти бортів Ту-22М3 з аеродрому "Оленья" на Кольському півострові.

Судячи з офіційних повідомлень, ціллю російської атаки було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області, біля якого розташований один з військових аеродромів. Крилаті ракети атакували місто зі сходу та заходу.

Крім того, росіяни запустили по Старокостянтинову аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал" з МіГ-31К, який злетів з аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області.

Під час відбиття повітряної атаки сталося влучання в житловий будинок у Вінницькій області, повідомив голова обладміністрації Сергій Борзов. Троє мешканців отримали легкі травми, госпіталізація їм не знадобилась.

Відбої повітряної загрози почалися приблизно о пів на шосту ранку.