Россия ночью нанесла массированный удар по Украине, были взрывы в Староконстантинове

Украина полночи отражала воздушную атаку со стороны России. Целью российских ракет был город в Хмельницкой области

Последствия первого удара по аэродрому в Староконстантинове, 2022 год (Фото: военная прокуратура)

Россия ночью 26 мая нанесла массированный воздушный удар с использованием ракет и ударных беспилотников типа Shahed, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Российские "шахеды" полетели еще вечером в субботу, а примерно в полночь Воздушные силы сообщили о взлете пяти бортов Ту-22М3 с аэродрома "Оленья" на Кольском полуострове.

Судя по официальным сообщениям, целью российской атаки был город Староконстантинов в Хмельницкой области, возле которого расположен один из военных аэродромов. Крылатые ракеты атаковали город с востока и запада.

Кроме того, россияне запустили по Староконстантинову аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал" с МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Во время отражения воздушной атаки произошло попадание в жилой дом в Винницкой области, сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов. Три жителя получили легкие травмы, госпитализация им не понадобилась.

Отбои воздушной угрозы начались примерно в полшестого утра.