Россия ночью нанесла массированный удар по Украине, были взрывы в Староконстантинове
Россия ночью 26 мая нанесла массированный воздушный удар с использованием ракет и ударных беспилотников типа Shahed, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
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Российские "шахеды" полетели еще вечером в субботу, а примерно в полночь Воздушные силы сообщили о взлете пяти бортов Ту-22М3 с аэродрома "Оленья" на Кольском полуострове.
Судя по официальным сообщениям, целью российской атаки был город Староконстантинов в Хмельницкой области, возле которого расположен один из военных аэродромов. Крылатые ракеты атаковали город с востока и запада.
Кроме того, россияне запустили по Староконстантинову аэробаллистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал" с МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.
Во время отражения воздушной атаки произошло попадание в жилой дом в Винницкой области, сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов. Три жителя получили легкие травмы, госпитализация им не понадобилась.
Отбои воздушной угрозы начались примерно в полшестого утра.
- Предыдущий массированный ракетный удар со стороны России произошел 8 мая. Тогда враг применил 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed.