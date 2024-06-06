6 червня 2024 року спецпідрозділ дев'ятого департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей". Відповідне відео опублікувало ГУР.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У розвідці розповіли, що внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.



ГУР акцентувало – руйнівне вогневе ураження було нанесене після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії.

30 травня ГУР вразило чотири російські катери КС-701 "Тунець" дронами Magura V5, два з них – знищено.

6 травня в ГУР повідомляли, що уразили морським безпілотником Magura V5 російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.

Знищений російський швидкісний катер оцінювався в понад 120 млн рублів, це був проєкт "Мангуст".

Дивіться також: "Зброя перемоги". Укрпошта випустила нові марки, "помічено" морський дрон Magura V5 – фото