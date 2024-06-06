"Сатурн" больше не поплывет: разведка уничтожила российский буксир возле Крыма – видео
6 июня 2024 года спецподразделение девятого департамента Главного управления разведки Министерства обороны у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" или "Протей". Соответствующее видео опубликовало ГУР.
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В разведке рассказали, что в результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.
ГУР акцентировало – разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в черноморской акватории.
30 мая ГУР поразило четыре российских катера КС-701 "Тунец" дронами Magura V5, два из них – уничтожены.
- 6 мая в ГУР сообщали, что поразили морским беспилотником Magura V5 российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму.
- Уничтоженный российский скоростной катер оценивался более чем в 120 млн рублей, это был проект "Мангуст".
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