6 июня 2024 года спецподразделение девятого департамента Главного управления разведки Министерства обороны у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекту 498 "Сатурн" или "Протей". Соответствующее видео опубликовало ГУР.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В разведке рассказали, что в результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.



ГУР акцентировало – разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений окупантов в черноморской акватории.

30 мая ГУР поразило четыре российских катера КС-701 "Тунец" дронами Magura V5, два из них – уничтожены.

6 мая в ГУР сообщали, что поразили морским беспилотником Magura V5 российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму.

Уничтоженный российский скоростной катер оценивался более чем в 120 млн рублей, это был проект "Мангуст".

Смотрите также: "Оружие победы". Укрпошта выпустила новые марки, "замечен" морской дрон Magura V5 – фото