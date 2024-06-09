ГУР: У Росії вперше вражено новітній Су-57 – фото

Аеродром "Ахтубінск", де відбулося ураження, розташований за 589 кілометрів від лінії фронту

Винищувач Су-57 (Фото: ресурс окупантів)

У суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області Росії було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на супутникові знімки літака.

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На знімку від 7 червня видно цілий літак Су-57, а на фото від 8 числа — поряд із судном з'явилися вирви від вибуху та характерні плями від пожежі, що виникли унаслідок вогневого ураження, пояснює ГУР.

Фото: ГУР

Су-57 ― найсучасніший російський винищувач, носій Х-59 та Х-69, яких на озброєнні у РФФ "лічені одиниці", акцентує воєнна розвідка.

Профільне видання Aerotime стверджує, що у Росії до 15 таких літаків, з урахуванням прототипів.

Розвідка Великої Британії у січні 2023 року заявляла, що Росія використовує Су-57 для ударів по Україні.

Це ураження Су-57 ― перше в історії.

Аеродром "Ахтубінск" розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

27 травня російські пропагандисти повідомляли, що в ніч проти цього дня безпілотники "впали" на території Лівенської нафтобази в Орловській області.

Співрозмовник у Силах безпеки й оборони повідомив LIGA.net , що за цим стоїть українська розвідка.

, що за цим стоїть українська розвідка. 8 червня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони ГУР долетіли до міста Моздок у Північній Осетії РФ.

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