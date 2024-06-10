ЗСУ уразили ракетні комплекси С-400 та С-300 в окупованому Криму – Генштаб
Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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За даними військових, успішні удари захисників були сьогодні вночі: уражену один зенітний ракетний дивізіон С-400 загарбників у районі Джанкоя, а також два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника", – акцентують у повідомленні.
Відстань до Чорноморського від найближчої точки на лінії фронту складає близько 120 км, до Джанкоя – ~140 км, до Євпаторії — ~160 км.
Генштаб зазначив, що у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів російських комплексів С-300/С-400.
Також військові відмітили подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій російських дивізіонів.
Загалом, завдяки вдалій роботі Сил оборони російська протиповітряна оборона в окупованому Криму "зазнала суттєвих втрат", підсумовують у заяві.
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