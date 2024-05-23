ЗСУ уразили комплекс С-400 та штурмовик Су-25 росіян – Генштаб

С-400 (Ілюстративне фото: EPA)

За минулу добу українські захисники уразили зенітний ракетний комплекс С-400 та літак Су-25 окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Бойову роботу виконали військові з Повітряних сил та ракетних військ і артилерії.

За даними Генштабу, захисники уразили зенітний ракетний комплекс С-400 та літак Су-25 окупантів, а також станцію радіоелектронної боротьби та дві станції управління безпілотниками.

Окрім цього, Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління та дві гармати окупантів, зазначило відомство.

ДОВІДКА.



Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.



С-400 (40Р6, SA-21 Growler за класифікацією НАТО) – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для боротьби з літаками дальнього радіолокаційного виявлення та управління, РЕБ, повітряними командними пунктами, стратегічними бомбардувальниками, а також (за заявами творців) з гіперзвуковими крилатими та балістичними ракетами. Виробник – Алмаз-Антей. Взято на озброєння 28 квітня 2007 року. "Тріумф" – найменування експортної версії. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин – близько $1,25 млрд.

18 квітня ГУР повідомило, що минулого дня під час атаки Сил оборони на російський аеродром у тимчасово окупованому Джанкої було уражено чотири пускові установки С-400 та інше озброєння ворога.

4 травня бійці 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. 11 травня військовослужбовці 110 ОМБр збили ще один такий самий штурмовик окупантів.

13 травня 110 ОМБр повідомила про збиття чергового штурмовика Су-25. А вже 18 травня захисникам з бригади вдалося збити ще один Су-25.

Читайте також: Туреччина відмовилася передавати комплекси С-400 іншим державам. У США просили надати Україні