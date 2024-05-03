Туреччина відмовилася передавати комплекси С-400 іншим державам. У США просили надати Україні
Туреччина заперечила можливість передавання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 іншим державам. Про це повідомив міністр оборони країни Яшар Гюлер в інтерв‘ю турецькій службі CNN.
За словами Гюлера, Туреччина продовжує працювати над проєктом Hava Soj для покращення захисту повітряного простору країни. Він наголосив, що вітчизняні компанії активно розвивають свою діяльність у цьому напрямі.
"Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну діяльність. Сподіваюся, наші 4 літаки будуть готові", – сказав Гюлер.
Водночас, як зауважив турецький урядовець, його країна не може експортувати куплені в Росії комплекси С-400 до інших країн.
У травні 2023 року США пропонували турецькій владі передати Україні комплекси С-400. Тодішній міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Стамбул відхилив пропозицію Вашингтона, бо це "суперечило б незалежній політиці країни".
- У 2019 році Анкара закупила у Росії С-400. У США заявили, що це несумісно з оборонною стратегією НАТО і може поставити під загрозу постачання винищувачів F-35 Туреччині.
- У грудні 2020 року Мінфін США ввів санкції проти чиновників турецької агенції з оборонних закупівель через придбання Туреччиною С-400.
- У серпні 2022 року тодішній глава МЗС Туреччини звинуватив деякі країни-члени НАТО в начебто бажанні затягнути агресивну російську війну проти України.
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