Туреччина відмовилася передавати комплекси С-400 іншим державам. У США просили надати Україні

Глава Міноборони Туреччини зазначив, що наразі в країні працюють над власними проєктами для захисту повітряного простору

Комплекс С-400 (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Туреччина заперечила можливість передавання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 іншим державам. Про це повідомив міністр оборони країни Яшар Гюлер в інтерв‘ю турецькій службі CNN.

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За словами Гюлера, Туреччина продовжує працювати над проєктом Hava Soj для покращення захисту повітряного простору країни. Він наголосив, що вітчизняні компанії активно розвивають свою діяльність у цьому напрямі.

"Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну діяльність. Сподіваюся, наші 4 літаки будуть готові", – сказав Гюлер.

Водночас, як зауважив турецький урядовець, його країна не може експортувати куплені в Росії комплекси С-400 до інших країн.

У травні 2023 року США пропонували турецькій владі передати Україні комплекси С-400. Тодішній міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Стамбул відхилив пропозицію Вашингтона, бо це "суперечило б незалежній політиці країни".

ДОВІДКА. Комплекси С-400 – це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. С-400 мобільні й складаються з пункту управління, локатора виявлення цілей та кількох зенітних ракетних комплексів. С-400 створені для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

У 2019 році Анкара закупила у Росії С-400. У США заявили, що це несумісно з оборонною стратегією НАТО і може поставити під загрозу постачання винищувачів F-35 Туреччині.

У грудні 2020 року Мінфін США ввів санкції проти чиновників турецької агенції з оборонних закупівель через придбання Туреччиною С-400.

У серпні 2022 року тодішній глава МЗС Туреччини звинуватив деякі країни-члени НАТО в начебто бажанні затягнути агресивну російську війну проти України.

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