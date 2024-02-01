США можуть відновити постачання Туреччині F-35. Кірбі: Відмовтеся від російських С-300 та С-400
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США готові відновити програму переходу Туреччини на сучасні винищувачі F-35, однак за умови, якщо Анкара зніме з озброєння країни російські комплекси протиповітряної оборони С-300 та С-400. Про це стало відомо з його брифінгу.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому заявив, що позиція США залишається незмінною.
"Програма F-35 для Туреччини несумісна з її використанням ракетних комплексів С-300 та С-400", – акцентував Кірбі.
Також він зазначив, що наразі тривають переговори з представниками турецького уряду щодо модернізації збройних сил Туреччини.
"Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння щодо цього, тоді може відбутися поновлення процесу для її переходу на програму F-35", – зазначив Кірбі.
Раніше, 30 січня, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю для CNN Turk також наголошувала, що санкції Акту протидії противникам Америки (CAATSA) були пов'язані з рішенням уряду Туреччини закупити у Російської Федерації системи протиповітряної оборони С-400.
Вона зазначила, що США вела переговори про продаж ЗРК Patriot, однак "Туреччина пішла в іншому напрямку".
"Відверто кажучи, якщо ми зможемо розв'язати питання щодо С-400 – США будуть раді вітати Туреччину в сім'ї F-35", – наголошувала Нуланд. Вона також додала, що якщо країни зможуть розв'язати це питання – санкції CAATSA відпадуть і Туреччина та США "зможуть повернутися до розмов про F-35".
У квітні 2021 року офіційний Вашингтон запровадив санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі CAATSA. У заяві йдеться про те, що Туреччина у період після 2 серпня 2017 року здійснила "свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду РФ або працює від його імені".
- Відомо, що Анкара запросила у США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплектів для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.
- 18 грудня 2023 року президент Туреччини заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції до НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".
- 25 січня 2024 року посол США в Туреччині Флейк заявив, що очікує, що президент Ердоган дасть остаточний дозвіл на членство Швеції в НАТО протягом декількох днів, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Конгресом США продажу винищувачів F-16 Анкарі.
- Того ж дня Ердоган офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО.
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