США можуть відновити постачання Туреччині F-35. Кірбі: Відмовтеся від російських С-300 та С-400

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США готові відновити програму переходу Туреччини на сучасні винищувачі F-35, однак за умови, якщо Анкара зніме з озброєння країни російські комплекси протиповітряної оборони С-300 та С-400. Про це стало відомо з його брифінгу.

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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому заявив, що позиція США залишається незмінною.

"Програма F-35 для Туреччини несумісна з її використанням ракетних комплексів С-300 та С-400", – акцентував Кірбі.

Також він зазначив, що наразі тривають переговори з представниками турецького уряду щодо модернізації збройних сил Туреччини.

"Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння щодо цього, тоді може відбутися поновлення процесу для її переходу на програму F-35", – зазначив Кірбі.

Раніше, 30 січня, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю для CNN Turk також наголошувала, що санкції Акту протидії противникам Америки (CAATSA) були пов'язані з рішенням уряду Туреччини закупити у Російської Федерації системи протиповітряної оборони С-400.

Вона зазначила, що США вела переговори про продаж ЗРК Patriot, однак "Туреччина пішла в іншому напрямку".

"Відверто кажучи, якщо ми зможемо розв'язати питання щодо С-400 – США будуть раді вітати Туреччину в сім'ї F-35", – наголошувала Нуланд. Вона також додала, що якщо країни зможуть розв'язати це питання – санкції CAATSA відпадуть і Туреччина та США "зможуть повернутися до розмов про F-35".

У квітні 2021 року офіційний Вашингтон запровадив санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі CAATSA. У заяві йдеться про те, що Туреччина у період після 2 серпня 2017 року здійснила "свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду РФ або працює від його імені".

ДОВІДКА. F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, до основних функцій якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн. F-35 – це літак американського виробництва, що входить до лінійки винищувальної авіації п'ятого покоління. Це інноваційна модель винищувача, до основних функцій якої входить виконання декількох завдань. Метою розробників було створення винищувача, що буде здатен виконувати скорочений зліт і робити вертикальну посадку. Основні технічні характеристики: швидкопідйомність (над рівнем моря) – 240 м/с; крейсерська швидкість – 850 км/год; висота практичної стелі – близько 15 км; загальна тривалість польоту – 2 години 30 хв; кількість членів екіпажу – одна людина. Легша версія винищувача F-35A також може бути носієм тактичної ядерної зброї, також має гармату. Операторами F-35, окрім США, є також Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща, Італія, Японія, Норвегія та ще низка країн.

Відомо, що Анкара запросила у США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплектів для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.

18 грудня 2023 року президент Туреччини заявив, що ратифікація Туреччиною вступу Швеції до НАТО залежить від схвалення Конгресом США запиту Анкари на придбання винищувачів F-16, і закликав обидва законодавчі органи діяти "одночасно".

25 січня 2024 року посол США в Туреччині Флейк заявив, що очікує, що президент Ердоган дасть остаточний дозвіл на членство Швеції в НАТО протягом декількох днів, що дасть поштовх до швидких кроків на шляху до схвалення Конгресом США продажу винищувачів F-16 Анкарі.

Того ж дня Ердоган офіційно затвердив ратифікацію Туреччиною членства Швеції в НАТО.

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