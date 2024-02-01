США могут возобновить поставки Турции F-35. Кирби: Откажитесь от российских С-300 и С-400

Джон Кирби (Фото: EPA)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы возобновить программу перехода Турции на современные истребители F-35, однако при условии, если Анкара снимет с вооружения страны российские комплексы противовоздушной обороны С-300 и С-400. Об этом стало известно из его брифинга.

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Координатор Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что позиция США остается неизменной.

"Программа F-35 для Турции несовместима с ее использованием ракетных комплексов С-300 и С-400", – акцентировал Кирби.

Также он отметил, что сейчас продолжаются переговоры с представителями турецкого правительства по модернизации вооруженных сил Турции.

"Если Турция сможет уладить наши беспокойства по этому поводу, тогда может произойти возобновление процесса по ее переходу на программу F-35", – отметил Кирби.

Ранее, 30 января, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в интервью для CNN Turk также отмечала, что санкции Акта противодействия противникам Америки (CAATSA) были связаны с решением правительства Турции закупить у Российской Федерации системы противовоздушной обороны С-400.

Она отметила, что США вела переговоры о продаже ЗРК Patriot, однако "Турция пошла в другом направлении".

"Откровенно говоря, если мы сможем решить вопрос по С-400 – США будут рады приветствовать Турцию в семье F-35", – отмечала Нуланд. Она также добавила, что если страны смогут решить этот вопрос – санкции CAATSA отпадут, и Турция и США "смогут вернуться к разговорам об F-35".

В апреле 2021 года официальный Вашингтон ввел санкции против государственной оборонной структуры Турции SSB на основании CAATSA. В заявлении говорится, что Турция в период после 2 августа 2017 года совершила "сознательную масштабную операцию с организацией, которая входит в состав оборонного/разведывательных секторов правительства РФ или работает от его имени".

СПРАВКА. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, который будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, являются также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран. F-35 – это самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Это инновационная модель истребителя, в основные функции которой входит выполнение нескольких задач. Целью разработчиков было создание истребителя, который будет способен выполнять сокращенный взлет и делать вертикальную посадку. Основные технические характеристики: скороподъемность (над уровнем моря) – 240 м/с; крейсерская скорость – 850 км/ч; высота практического потолка – около 15 км; общая продолжительность полета – 2 часа 30 мин; количество членов экипажа – один человек. Более легкая версия истребителя F-35A также может быть носителем тактического ядерного оружия, также имеет пушку. Операторами F-35, кроме США, являются также Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Польша, Италия, Япония, Норвегия и еще ряд стран.

Известно, что Анкара пригласила США истребители F-16 в октябре 2021 года. Соглашение на $6 млрд предусматривало продажу 40 самолетов, а также комплектов для модернизации 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такого соглашения обусловили рядом требований, в частности одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

18 декабря 2023 г. президент Турции заявил, что ратификация Турцией вступления Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Анкары на приобретение истребителей F-16, и призвал оба законодательных органа действовать "одновременно".

25 января 2024 года посол США в Турции Флейк заявил, что ожидает, что президент Эрдоган даст окончательное разрешение на членство Швеции в НАТО в течение нескольких дней, что даст толчок к быстрым шагам на пути к одобрению Конгрессом США продажи истребителей F-16 Анкаре.

В тот день Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

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