Турция отказалась передавать комплексы С-400 другим странам. США просили дать их Украине
Турция отрицала возможность передачи российских зенитно-ракетных комплексов С-400 другим государствам. Об этом сообщил министр обороны страны Яшар Гюллер в интервью турецкой службе CNN.
По словам Гюллера, Турция продолжает работу над проектом Hava Soj для улучшения защиты воздушного пространства страны. Он отметил, что отечественные компании активно развивают свою деятельность в этом направлении.
"Tusaş и Aselsan ведут интенсивную деятельность. Надеюсь, наши 4 самолета будут готовы", – сказал Гюллер.
В то же время, как отметил турецкий чиновник, его страна не может экспортировать купленные в России комплексы С-400 в другие страны.
В мае 2023 года США предлагали турецким властям передать Украине комплексы С-400. Тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Стамбул отклонил предложение Вашингтона, потому что это "противоречило бы независимой политике страны".
- В 2019 году Анкара закупила у России С-400. В США заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу поставку истребителей F-35 Турции.
- В декабре 2020 года Минфин США ввел санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией С-400.
- В августе 2022 года тогдашний глава МИД Турции обвинил некоторые страны-члены НАТО в якобы желании затянуть агрессивную российскую войну против Украины.
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