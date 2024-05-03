Турция отказалась передавать комплексы С-400 другим странам. США просили дать их Украине

Глава Минобороны Турции отметил, что в настоящее время в стране работают над собственными проектами для защиты воздушного пространства

Комплекс С-400 (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Турция отрицала возможность передачи российских зенитно-ракетных комплексов С-400 другим государствам. Об этом сообщил министр обороны страны Яшар Гюллер в интервью турецкой службе CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Гюллера, Турция продолжает работу над проектом Hava Soj для улучшения защиты воздушного пространства страны. Он отметил, что отечественные компании активно развивают свою деятельность в этом направлении.

"Tusaş и Aselsan ведут интенсивную деятельность. Надеюсь, наши 4 самолета будут готовы", – сказал Гюллер.

В то же время, как отметил турецкий чиновник, его страна не может экспортировать купленные в России комплексы С-400 в другие страны.

В мае 2023 года США предлагали турецким властям передать Украине комплексы С-400. Тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Стамбул отклонил предложение Вашингтона, потому что это "противоречило бы независимой политике страны".

СПРАВКА. Комплексы С-400 – российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. С-400 мобильны и состоят из пункта управления, локатора обнаружения целей и нескольких зенитных ракетных комплексов. С-400 созданы для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.

В 2019 году Анкара закупила у России С-400. В США заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу поставку истребителей F-35 Турции.

В декабре 2020 года Минфин США ввел санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией С-400.

В августе 2022 года тогдашний глава МИД Турции обвинил некоторые страны-члены НАТО в якобы желании затянуть агрессивную российскую войну против Украины.

Читайте также: США могут возобновить поставки Турции F-35. Кирби: Откажитесь от российских С-300 и С-400