США просили Турцию передать Украине системы ПВО С-400, но Анкара отказалась – Чавушоглу

Вашингтон выходил к властям Турции с инициативой передать Украине российские зенитно-ракетные комплексы С-400, однако Анкара это предложение отклонила. Об этом сообщил в телеинтервью глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

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Чавушоглу сказал, что США делали Турции "всякие предложения", которые касались купленных страной у России ЗРК С-400, в том числе просили предоставить им доступ для изучения этих систем или передать их для усиления ПВО Украины.

На эти предложения Турция ответила отказом, так как это "противоречило бы независимой политике страны".

В 2019 году Анкара закупила у России С-400. В США заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу поставку истребителей F-35.

14 декабря 2020 года Минфин США ввел санкции против чиновников турецкого агентства по оборонным закупкам из-за приобретения Турцией С-400.

16 августа 2022 года Россия заявила, что подписала с Турцией контракт на поставку дополнительных ракет для С-400, но Анкара это быстро опровергла.

Сергій Бережний

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