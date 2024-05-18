Зенітники 110 бригади збили четвертий від початку травня російський штурмовик Су-25
Су-25 (Ілюстративне фото: Нацгвардія)

Військовослужбовці Збройних Сил України збили черговий штурмовик Су-25 окупантів. Про це повідомила пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Четвертий пішов! Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога. Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", – йдеться у повідомленні 110 ОМБр.

ДОВІДКА
Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

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