Зенітники 110 бригади збили четвертий від початку травня російський штурмовик Су-25

В окупантів знову мінус літак – 355-й від початку великої війни

Су-25 (Ілюстративне фото: Нацгвардія)

Військовослужбовці Збройних Сил України збили черговий штурмовик Су-25 окупантів. Про це повідомила пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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"Четвертий пішов! Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога. Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", – йдеться у повідомленні 110 ОМБр.

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

4 травня бійці 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня військовослужбовці 110 ОМБр збили ще один такий самий штурмовик окупантів.

13 травня 110 ОМБр повідомила про збиття чергового штурмовика Су-25.

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