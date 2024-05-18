Зенитчики 110 бригады сбили четвертый с начала мая российский штурмовик Су-25

У оккупантов снова минус самолет – 355-й с начала большой войны

Су-25 (Иллюстративное фото: Нацгвардия)

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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"Четвертый пошел! Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага. Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок", — говорится в сообщении 110 ОМБр.

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

4 мая бойцы 110 бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая военнослужащие 110 ОМБр сбили еще один такой же штурмовик оккупантов.

13 мая 110 ОМБр сообщила об уничтожении очередного штурмовика Су-25.

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