Зенитчики 110 бригады сбили четвертый с начала мая российский штурмовик Су-25
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
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"Четвертый пошел! Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага. Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок", — говорится в сообщении 110 ОМБр.
СПРАВКАСу-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.
- 4 мая бойцы 110 бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
- 11 мая военнослужащие 110 ОМБр сбили еще один такой же штурмовик оккупантов.
- 13 мая 110 ОМБр сообщила об уничтожении очередного штурмовика Су-25.
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