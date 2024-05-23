ВСУ поразили комплекс С-400 и штурмовик Су-25 россиян – Генштаб

С-400 (Иллюстративное фото: EPA)

За прошедшие сутки украинские защитники поразили зенитный ракетный комплекс С-400 и самолет Су-25 оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Боевую работу выполнили военные из Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии.

По данным Генштаба, защитники поразили зенитный ракетный комплекс С-400 и самолет Су-25 оккупантов, а также станцию радиоэлектронной борьбы и две станции управления беспилотниками.

Кроме того, Силы обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, два пункта управления и два орудия оккупантов, отметило ведомство.

СПРАВКА.



Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.



С-400 (40Р6, SA-21 Growler по классификации НАТО) – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, РЭБ, воздушными командными пунктами, стратегическими бомбардировщиками, а также (по заявлениям создателей) с гиперзвуковыми крылатыми и баллистические ракеты. Производитель – Алмаз-Антей. Принят на вооружение 28 апреля 2007 года. "Триумф" – наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин – около $1,25 млрд.

18 апреля ГУР сообщило, что в минувший день во время атаки Сил обороны на российский аэродром во временно оккупированном Джанкое были поражены четыре пусковые установки С-400 и другое вооружение врага.

4 мая бойцы 110 бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. 11 мая военнослужащие 110 ОМБр сбили еще один такой же штурмовик оккупантов.

13 мая 110 года ОМБр сообщила о сбитом очередном штурмовике Су-25. А уже 18 мая защитникам из бригады удалось сбить еще один Су-25.

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