Сили оборони від початку травня уразили в окупованому Криму 15 систем ППО – мапа

Протягом травня-червня Сили оборони уразили в тимчасово окупованому Криму 15 систем протиповітряної оборони росіян. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

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За інформацією управління, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350 та С-400. Силами оборони були знищені десятки пускових установок зазначених систем, 15 радіолокаційних станцій і понад 10 пунктів управління.

ДОВІДКА.

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування. Залежно від конкретного типу установки й ракет-перехоплювачів, найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 км.

С-350 "Витязь" – ЗРК малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків і високоточних атак. Він розроблений компанією "Алмаз-Антей" як заміна С-300.

С-400 "Тріумф" – російський ЗРК великого і середнього радіуса дії. Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей тощо.