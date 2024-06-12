Сили оборони знищили радари комплексів С-400 та С-300 в окупованому Криму – Генштаб
У ніч проти 12 червня Сили оборони атакували російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено ураження двох, щодо третього — інформація уточнюється. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Українські військові завдали групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей.
Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400, щодо третього — інформація уточнюється, зазначили в Генштабі.
Окрім цього, військові зафіксували подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Росії.
Вночі російські пропагандистські канали писали про "відбиття ракетної атаки". Та зазначали, що "ніякі об'єкти не були пошкоджені".
10 червня Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму.
- 23 травня Генштаб повідомив про ураження С-400 та штурмовика Су-25 окупантів.
- У ніч проти 30 травня дрони СБУ "погасили" в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ", ціна такої — близько $100 млн.
- Сили оборони успішно уразили поромну переправу російських загарбників у Криму ракетами ATACMS.
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