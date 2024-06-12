Сили оборони знищили радари комплексів С-400 та С-300 в окупованому Криму – Генштаб

С-300 (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 12 червня Сили оборони атакували російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено ураження двох, щодо третього — інформація уточнюється. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Українські військові завдали групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей.

Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400, щодо третього — інформація уточнюється, зазначили в Генштабі.

Окрім цього, військові зафіксували подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Росії.

Мапа: Deepstate

Вночі російські пропагандистські канали писали про "відбиття ракетної атаки". Та зазначали, що "ніякі об'єкти не були пошкоджені".

10 червня Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму.

23 травня Генштаб повідомив про ураження С-400 та штурмовика Су-25 окупантів.

У ніч проти 30 травня дрони СБУ "погасили" в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ", ціна такої — близько $100 млн.

Сили оборони успішно уразили поромну переправу російських загарбників у Криму ракетами ATACMS.

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