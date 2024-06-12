Силы обороны уничтожили радары комплексов С-400 и С-300 в оккупированном Крыму – Генштаб
В ночь на 12 июня Силы обороны атаковали российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму. Подтверждено поражение двух, относительно третьего — информация уточняется. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Украинские военные нанесли групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей.
В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400, по третьему — информация уточняется, отметили в Генштабе.
Кроме того, военные зафиксировали дальнейшую детонацию боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов России.
Ночью российские пропагандистские каналы писали об "отражении ракетной атаки". И отмечали, что "никакие объекты не были повреждены".
10 июня Силы обороны поразили российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300 во временно оккупированном Крыму.
- 23 мая Генштаб сообщил о поражении С-400 и штурмовике Су-25 оккупантов.
- В ночь на 30 мая дроны СБУ "погасили" в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ", цена такой — около $100 млн.
- Силы обороны успешно поразили паромную переправу российских захватчиков в Крыму ракетами ATACMS.
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