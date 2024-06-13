Буданов: Россияне перебросили в Крым новейшие элементы C-500 – характеристики

Начальник ГУР отметил, что это будет опытное использование систем

Кирилл Буданов (Скриншот из видео)

Россияне перебросили во временно оккупированный Крым новейшие элементы своих систем противовоздушной обороны С-500. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Он сообщил, что в Крыму россияне усиливают систему ПВО, что "совершенно очевидно и понятно".

Буданов акцентировал, что там уже появились новейшие элементы С-500 – это будет опытное применение этих систем.

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Оккупанты сообщали, что в серийное производство С-500 "Триумфатор-М" пошел только в 2021 году.

Россияне заявляли, что радиус обнаружения целей у С-500 составляет 800 км, а дальнобойность – 600 км, максимальная высота поражения цели – 200 км, а максимальная скорость цели – 7 километров в секунду.

Для сравнения, озвученные захватчиками характеристики С-400: 600 км, 250-380 км, 30 км и 4,8 км/с соответственно.

Впрочем, заявленные оккупантами характеристики могут отличаться от реальных.

С-500 (Фото: Минобороны РФ)

Также Буданов сообщил, что россияне начали вывозить семьи военных "более или менее серьезного уровня" с лета 2023 года – тогда же вывезли большинство из них, и больше они не возвращались.

10 июня Силы обороны поразили российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300 во временно оккупированном Крыму.

12 июня ВСУ ударили по С-300 и С-400 оккупантов в Крыму, подтверждено поражение двух, по третьему — информация уточняется.

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