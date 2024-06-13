Буданов: Росіяни перекинули до Криму найновіші елементи C-500 – характеристики

Начальник ГУР зазначив, що це буде дослідне використання систем

Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Росіяни перекинули до тимчасово окупованого Криму найновіші елементи своїх систем протиповітряної оборони С-500. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він повідомив, що у Криму росіяни посилюють систему ППО, що є "цілком очевидним і зрозумілим".

Буданов акцентував, що там вже з'явилися найновіші елементи С-500 – це буде дослідне застосування цих систем.

Читайте також: Буданов: Удари по РЛС у Росії не несуть ескалації, це міф

Окупанти повідомляли, що у серійне виробництво С-500 "Тріумфатор-М" пішов лише у 2021 році.

Росіяни заявляли, що радіус виявлення цілей у С-500 становить 800 км, а далекобійність — 600 км, максимальна висота ураження цілі — 200 км, а максимальна швидкість цілі — 7 кілометрів на секунду.

Для порівняння, озвучені загарбниками характеристики С-400: 600 км, 250-380 км, 30 км та 4,8 км/с відповідно.

Утім, заявлені окупантами характеристики можуть відрізнятися від реальних.

С-500 (Фото: Міноборони РФ)

Також Буданов повідомив, що росіяни почали вивозити сім'ї військових "більш-менш серйозного рівня" з літа 2023 року – тоді ж вивезли більшість з них, і більше вони не поверталися.

10 червня Сили оборони уразили російські зенітні ракетні комплекси С-400 та С-300 у тимчасово окупованому Криму.

12 червня ЗСУ вдарили по С-300 та С-400 окупантів у Криму, підтверджено ураження двох, щодо третього — інформація уточнюється.

Читайте також: Буданов заявив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території