Буданов: Удары по РЛС в России не несут эскалации, это миф

Начальник ГУР отметил, что на полгода эта станция "точно выведена из строя"

Кирилл Буданов (Скриншот по видео)

Атаки по российским системам предупреждения о ракетном нападении не несут эскалации, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Подобные системы обнаруживают не только ядерные ракеты, пояснил он в эфире телемарафона.

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Его спросили: есть ли угроза военной эскалации со стороны РФ после успешных ударов украинских дронов по российским радарам системы предупреждения о ракетном нападении.

"Это миф, в который все верят. Ну атаковали РЛС – и что дальше? Что-то произошло? Нет, не произошло. Это загоризонтальные РЛС обнаружения пуска баллистических ракет, они обнаруживают какую-либо баллистику – нет разницы, это ядерная ракета или неядерная", – ответил Буданов.

По словам начальника разведки, эта пораженная РЛС была направлена на южную часть Украины, в частности на Одесскую область и временно оккупированный Крым.

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Поэтому, отметил он, временный вывод этой системы из строя – это "совершенно правильная вещь, кто бы это ни сделал".

Буданов заявил, что на полгода эта РЛС "точно выведена из строя" – и это облегчит работу Украине.

Хотя не уточняется, о какой именно РЛС идет речь, но, вероятнее всего, это станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области.

27 мая собеседник в украинской разведке сообщил LIGA.net, что беспилотник ГУР атаковал эту станцию в 1800 км от границы с Украиной.

Впоследствии были опубликованы спутниковые снимки, на которых видны поражения этой РЛС.

СПРАВКА "Воронеж-М" является составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км. "Воронеж-М" является составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

Издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждало: США опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут дестабилизировать ситуацию.

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