Силы специальных операций ВСУ сообщили о поражении новейшей и мощной российской подвижной радиолокационной станции Каста-2Е2 и опубликовали видео.

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Место размещения РЛС обнаружили операторы Сил спецопераций во время аэроразведки на одном из операционных направлений, на каком именно, ведомство не уточняет.

"Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, предназначенным для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летающих на сверхмалых высотах", – объясняет ведомство.

Среди прочего оккупанты заявляли, что "Каста" якобы способна обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс".

Впервые более старую модель "Касты" зафиксировали на территории Украины еще в 2021 году – миссия ОБСЕ увидела такую на временно оккупированной части Луганской области. Тогда, отмечает ССО, оккупанты завезли эту технику для противодействия ударным дронам – но, по иронии судьбы, именно такой и уничтожил другую станцию сейчас.

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Поражение осуществлено одной из новейших разработок, поступившей на вооружение Сил специальных операций, отмечают в ведомстве.

На видео снята российская система в собранном состоянии – по ней попадает дрон и происходит взрыв.

В сентябре 2023 года источник в Службе безопасности Украины сообщил об уничтожении такой системы РЛС дроном спецслужбы в Гирье Беловского района в Курской области РФ.

В феврале 2024-го бойцы Главного управления разведки ударили по "Касте" вблизи российско-украинской границы.

СПРАВКА. Каста-2Е2 (39Н6) — российская мобильная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в частности на предельно малых высотах, их трассовых характеристик и выдачи их координат и параметров движения на системы управления ПВО, ВВС и военного ПВО. Точность оценки высоты полета истребителя – 900м.

30 января украинские защитники успешно поразили РЛС российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

6 февраля ССО сообщило о проведении в Черном море спецоперации "Цитадель", в результате которой был взорван РЛС оккупантов и захвачено важное оборудование.

27 мая дрон ГУР атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной.

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