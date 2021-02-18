ОБСЕ обнаружила на полигоне боевиков на Донбассе российскую радиолокационную станцию
18.02.2021, 16:12
Каста-2Е1 (Фото - rusarmy.com)
15 февраля миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружила на полигоне боевиков РФ в районе оккупированного населенного пункта Бугаевка российскую радиолокационную станцию Каста-2Е1. Об этом говорится в отчете наблюдателей.
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Помимо этого, на полигоне боевиков также были обнаружены 10 танков (Т-72Б - 7 ед., Т-64 - 3 ед.), 6 минометов (2Б11 "Сани" - 5 ед., неустановленного типа - 1 ед.), 3 зенитно-ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").
СПРАВКА. Каста-2Е1 используется в различных системах военного и гражданского назначения – ПВО, береговой обороны и пограничного контроля, управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Производилась с 1989 по 2003 год на Муромском заводе радиоизмерительных приборов. Состоит на вооружении армии РФ.
- 4 февраля сообщалось, что военные России привезли в Нагорный Карабах беспилотные летательные аппараты Форпост и Орлан-10, которые ранее применяли российские войска во время войны на Донбассе.
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