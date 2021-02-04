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Россия привезла в Нагорный Карабах беспилотники, которые ранее сбивали на Донбассе – видео

04.02.2021, 15:42
Россия привезла в Нагорный Карабах беспилотники, которые ранее сбивали на Донбассе – видео - Фото
Фото - Минобороны РФ

Военные России привезли в Нагорный Карабах беспилотные летательные аппараты Форпост и Орлан-10, которые ранее применяли российские войска во время войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России. 

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Украинский милитарный портал отмечает, что на Донбассе пять раз фиксировали сбитие израильского беспилотника Форпост, который находится на вооружении войск России. Помимо этого, там также сбивали Орлан-10 – один из сбитых российских беспилотников даже демонстрировали в Верховной Раде. 

Сообщается, что Орлан-10 использовался российскими оккупантами для разведки украинских позиций и корректировки огня артиллерии. 

Всего на Донбассе были сбиты 87 беспилотников российских вооруженных группировок, сообщает издание. 

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Станислав Стороженко
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