Россия привезла в Нагорный Карабах беспилотники, которые ранее сбивали на Донбассе – видео

Военные России привезли в Нагорный Карабах беспилотные летательные аппараты Форпост и Орлан-10, которые ранее применяли российские войска во время войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.

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Украинский милитарный портал отмечает, что на Донбассе пять раз фиксировали сбитие израильского беспилотника Форпост, который находится на вооружении войск России. Помимо этого, там также сбивали Орлан-10 – один из сбитых российских беспилотников даже демонстрировали в Верховной Раде.

Сообщается, что Орлан-10 использовался российскими оккупантами для разведки украинских позиций и корректировки огня артиллерии.

Всего на Донбассе были сбиты 87 беспилотников российских вооруженных группировок, сообщает издание.

8 декабря 2020 года начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что украинских военных, которые служат в зоне боевых действий на Донбассе, вооружат винтовками, специально предназначенными для борьбы с беспилотниками.

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Станислав Стороженко

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