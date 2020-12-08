Война на Донбассе. Военные на передовой получат антидроновые винтовки – Хомчак
08.12.2020, 21:02
Руслан Хомчак (Фото: пресс-служба Генштаба)
Украинских военных, которые служат в зоне боевых действий на Донбассе, вооружат винтовками, специально предназначенными для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью агентству Министерства обороны АрмияInform.
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"Вот еще одна хорошая новость, очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные винтовки иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", – сказал Хомчак.
- 27 ноября ВСУ провели штурмовые учения в урбанизированной местности, используя ударные турецкие дроны Bayraktar TB2 и американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 29 ноября на Донбассе военные ВСУ сбили беспилотник боевиков, который пересек линию соприкосновения.
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