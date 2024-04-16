СБУ знищила російську РЛС "Небо-У", яка контролювала небо на 700 км вглиб України
Бійці Служби безпеки України вразили російський радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, який контролював небо на 700 км вглиб України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.
Джерело зазначило, що вражений модернізований комплекс "Небо-У" допомагав окупантам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.
РЛС вартістю $100 млн уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу, додав співрозмовник.
Джерела СБУ підтвердили, що "Небо-У" більше не функціонує і, ймовірно, перетворився на "друшляк".
Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те головне управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ.
- У вересні 2023 року повідомлялось, що російську РЛС "Каста" було знищено дроном СБУ поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області.
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