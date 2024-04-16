СБУ знищила російську РЛС "Небо-У", яка контролювала небо на 700 км вглиб України

Про це LIGA.net розповів співрозмовник у Службі безпеки України

Небо-У (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Бійці Служби безпеки України вразили російський радіолокаційний комплекс дальньої дії "Небо-У" в Брянській області, який контролював небо на 700 км вглиб України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

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Джерело зазначило, що вражений модернізований комплекс "Небо-У" допомагав окупантам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

РЛС вартістю $100 млн уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу, додав співрозмовник.

Джерела СБУ підтвердили, що "Небо-У" більше не функціонує і, ймовірно, перетворився на "друшляк".

Це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те головне управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ.

ДОВІДКА "Небо" – сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. РЛС у модифікації "Небо-У" викриває цілі на висоті 500 м на дальності 65 км, а на висоті 20 км – на дальності понад 400 км. "Небо" – сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. РЛС у модифікації "Небо-У" викриває цілі на висоті 500 м на дальності 65 км, а на висоті 20 км – на дальності понад 400 км.

У вересні 2023 року повідомлялось, що російську РЛС "Каста" було знищено дроном СБУ поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області.

Дивіться відео з попереднього враження "Неба-У": Дрон СБУ уразив російську радіолокаційну станцію "Небо-У" – відео ударів