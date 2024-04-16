СБУ уничтожила РЛС "Небо-У" россиян, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины
Бойцы Службы безопасности Украины поразили российский радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, контролировавший небо на 700 км вглубь Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
Источник отметил, что пораженный модернизированный комплекс "Небо-У" помогал оккупантам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют УАБами украинское приграничье.
РЛС стоимостью $100 млн поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа, добавил собеседник.
Источники СБУ подтвердили, что "Небо-У" больше не функционирует и, вероятно, превратился в "дуршлаг".
Это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е главное управление военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ.
- В сентябре 2023 года сообщалось, что российская РЛС "Каста" была уничтожена дроном СБУ рядом с поселком Гирьи Беловского района в Курской области.
Смотрите видео с предыдущего поражения "Неба-У": Дрон СБУ поразил российскую радиолокационную станцию "Небо-У" – видео ударов