СБУ уничтожила РЛС "Небо-У" россиян, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины

Об этом LIGA.net рассказал собеседник в Службе безопасности Украины

Небо-У (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Бойцы Службы безопасности Украины поразили российский радиолокационный комплекс дальнего действия "Небо-У" в Брянской области, контролировавший небо на 700 км вглубь Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

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Источник отметил, что пораженный модернизированный комплекс "Небо-У" помогал оккупантам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют УАБами украинское приграничье.

РЛС стоимостью $100 млн поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа, добавил собеседник.

Источники СБУ подтвердили, что "Небо-У" больше не функционирует и, вероятно, превратился в "дуршлаг".

Это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е главное управление военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ.

СПРАВКА "Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и сухопутных войск. РЛС в модификации "Небо-У" выявляет цели на высоте 500 м на дальности 65 км, а на высоте 20 км – на дальности свыше 400 км. "Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и сухопутных войск. РЛС в модификации "Небо-У" выявляет цели на высоте 500 м на дальности 65 км, а на высоте 20 км – на дальности свыше 400 км.

В сентябре 2023 года сообщалось, что российская РЛС "Каста" была уничтожена дроном СБУ рядом с поселком Гирьи Беловского района в Курской области.

Смотрите видео с предыдущего поражения "Неба-У": Дрон СБУ поразил российскую радиолокационную станцию "Небо-У" – видео ударов