Сили спецоперацій провели у Чорному морі спецоперацію "Цитадель", внаслідок якої було підірвано радіолокаційну станцію окупантів та захоплено важливе обладнання. Відео опублікувала пресслужба ССО.

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Операцію було проведено у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". Окупанти встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА росіяни застосовували для ведення розвідки та подальшого завдання ударів "шахедами" по об’єктах критичної інфраструктури півдня України, зазначили в ССО.

Також на платформі війська РФ встановили радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.

Після ретельного планування та підготовки група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів. Спецоперацію проводили в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки об’єкт було заміновано. Потім бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. Як результат – захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.

У ССО наголосили, що спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.

1 лютого ГУР повідомило, що у Криму було знищено російський ракетний катер "Івановець": дивіться відео. Буданов повідомив, що "Івановець" було знищено морськими дронами типу MAGURA V5.

Представник розвідки Юсов наголосив, що це результативна спецоперація, оскільки у РФ було лише три такі катери – тепер два.

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