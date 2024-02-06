Силы спецопераций провели в Черном море спецоперацию "Цитадель", в результате которой была взорвана радиолокационная станция оккупантов и захвачено важное оборудование. Видео опубликовала пресс-служба ССО.

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Операция была проведена в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма. Одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". Оккупанты установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы. Этот БпЛА россияне применяли для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов "шахедами" по объектам критической инфраструктуры юга Украины, отметили в ССО.

Также на платформе войска РФ установили радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

После тщательного планирования и подготовки группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов. Спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ. Ночью лодки ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки объект был заминирован. Затем боевая группа отошла на безопасное расстояние и совершила подрыв вражеской цели. Как результат – захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.

В ССО отметили, что спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.

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Представитель разведки Юсов подчеркнул, что это результативная спецоперация, так как у РФ было только три таких катера – теперь два.

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