Командувач ВМС заявив, що Кримському мосту залишилось "недовго", буде знищений у 2024-му

Командувач ВМС Неїжпапа не став прогнозувати, коли буде звільнено від росіян Крим, проте запевнив, що Керченського мосту скоро не стане

Олексій Неїжпапа (Скринщот відео)

У 2024 році незаконно побудованого росіянами Кримського мосту, ймовірно, вже не існуватиме. Такий прогноз висловив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв’ю Дмитру Гордону.

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На запитання, чи є Кримський міст "теоретично покійником", Неїжпапа відповів ствердно.

Гордон запитав командувача ВМС, чи знає той, як зробити, щоб Кримського мосту не стало, на що той знову відповів лаконічне "так".

"Я думаю, що недовго чекати залишилось. Принаймні, в цьому році точно", – сказав Неїжпапа.

Однак він не став прогнозувати, коли почнеться операція з деокупації Криму – після того, як буде знищено міст чи до. Наголосив, що це залежатиме від ситуації на фронті.

ДОВІДКА. Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була



Вдруге міст було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС . Згодом вийшов документальний фільм про цю атаку на Кримський міст.Вдруге міст було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував по залізничній частині мосту. Декілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало , що це зробила Україна.

У грудні 2023-го голова СБУ Малюк пообіцяв "максимально наблизити війну до Кремля" у 2024 році. Він наголосив, що Кримський міст – це законна ціль, і треба знищити логістику противника.

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