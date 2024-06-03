Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження новітньої та потужної російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2" й опублікували відео.

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Місце розміщення РЛС виявили оператори Сил спецоперацій під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків, на якому саме, відомство не уточнює.

"Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат і розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах", – пояснює відомство.

Серед іншого окупанти заявляли, що "Каста" буцімто здатна виявляти навіть літальні апарати з технологією "стелс".

Уперше старішу модель "Касти" зафіксували на території України ще у 2021 році – місія ОБСЄ побачила таку на тимчасово окупованій Луганщині. Тоді, зазначають у ССО, окупанти завезли цю техніку для протидії ударним дронам – але, за іронією долі, саме такий і знищив іншу станцію зараз.

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Ураження відбулося однією з новітніх розробок, що надійшла на озброєння Сил спеціальних операцій, зауважують у відомстві.

На відео зафільмовано російську систему у зібраному стані – по ній влучає дрон і відбувається вибух.

У вересні 2023 року джерело у Службі безпеки України повідомило про знищення такої системи РЛС дроном спецслужби у Гір'ї Біловського району в Курській області РФ.

У лютому 2024-го бійці Головного управління розвідки вдарили по "Касті" поблизу російсько-українського кордону.

ДОВІДКА. "Каста"-2Е2 (39Н6) — російська мобільна трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду для контролю повітряного простору, визначення координат і розпізнавання повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, їх трасових характеристик і видачі їх координат і параметрів руху на системи управління ППО, ВПС і військового ППО. Точність оцінки висоти польоту винищувача – 900 м.

30 січня українські захисники успішно уразили РЛС російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

6 лютого ССО повідомили про проведення у Чорному морі спецоперації "Цитадель", унаслідок якої було підірвано РЛС окупантів і захоплено важливе обладнання.

27 травня дрон ГУР атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною.

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