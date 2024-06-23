РФ заявила про атаку ATACMS на Севастополь і 124 постраждалих через роботу власної ППО – відео

Міноборони РФ стверджує, що сили ППО нібито відпрацювали по всіх ATACMS і був підрив бойової частини ракети у повітрі над територією Севастополя

Крим (Ілюстративне фото: ЕРА)

У тимчасово окупованому Криму вдень 23 червня лунали вибухи. Окупанти заявили про нібито обстріл ракетами ATACMS.

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Міноборони РФ стверджує, що близько 12:15 був удар по Севастополю ракетами ATACMS, "спорядженими касетними бойовими частинами".

При цьому російські сили протиповітряної оборони, як стверджують в РФ, збили чотири ракети, а ще одна в результаті роботи ППО окупантів відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини у повітрі над територією Севастополя.

У Міноборони РФ заявляють про "численні жертви" серед севастопольців через п’яту ракету, по якій, як стверджують самі ж окупанти, відпрацювала російська ППО.

Російське Міністерство охорони здоров’я заявило про 124 постраждалих. Мер Магадана Юрій Гришан каже, що загинула донька його заступника Олега Авер'янова, яка перебувала на відпочинку з батьками в тимчасово окупованому Севастополі.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв оголосив 24 червня днем трауру у Севастополі.

ДОПОВНЕНО О 17:45. Развожаєв стверджує, що загинули п'ять людей.

У ніч проти 12 червня Сили оборони атакували російські зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 в тимчасово окупованому Криму.

За словами Буданова, росіяни перекинули до Криму найновіші елементи своїх систем протиповітряної оборони С-500.

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