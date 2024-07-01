В Крыму заявили о ракетной атаке, поднялся огромный черный "гриб" дыма – видео

Во временно оккупированном Крыму 1 июля гремели взрывы – поднялся столб черного дыма, в небе видны следы работы противовоздушной обороны. Соответсвующие фото и видео публикуют местные Telegram-каналы.

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Проукраинский канал Крымский ветер написал об "очень сильных" взрывах в Севастополе примерно в 19:00 и о якобы прилете в Балаклаве. Также есть неподтвержденная информация о прилете в районе Флотского (Карань), где расположена военная база РФ.

Севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев заявил об отражении оккупантами ракетной атаки и якобы сбивании четырех целей в районе Балаклавы.

23 июня в Крыму раздавались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле ракетами ATACMS и 151 пострадавшем в результате работы российской ПВО вблизи пляжа.

В РФ обвинили США – мол, ракеты были поставлены Штатами. Госдеп США назвал "бессмысленными и гиперболизированными" эти обвинения.

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