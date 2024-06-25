Європейський суд визнав Росію винною у порушенні прав людини в Криму

Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації росіянами Криму в лютому 2014 року

Крим у російській окупації (Фото: ЕРА)

Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя. Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ в Міністерстві юстиції Маргарита Сокоренко.

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Суд визнав, що Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації росіянами Криму в лютому 2014 року.

Зокрема, український уряд довів, що Росія запровадила на окупованому півострові адміністративну практику:

→ жорстокого поводження та незаконних затримань;

→ примусової зміни громадянства на російське;

→ систематичних обшуків, примусового переміщення на територію РФ;

→ переслідування релігійних лідерів;

→ дискримінації кримських татар;

→ закриття українських і кримськотатарських класів та неросійських медіа;

→ заборони мирних зібрань і протестів.

"Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності", – додала Сокоренко.

З 2022 року Росія більше не бере участь у провадженнях у ЄСПЛ, хоча продовжує відповідати за рішеннями, що стосуються скарг, поданих до вересня 2022 року.

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