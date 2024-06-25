Європейський суд визнав Росію винною у порушенні прав людини в Криму
Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за порушення прав і свобод людини на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя. Про це повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ в Міністерстві юстиції Маргарита Сокоренко.
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Суд визнав, що Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації росіянами Криму в лютому 2014 року.
Зокрема, український уряд довів, що Росія запровадила на окупованому півострові адміністративну практику:
→ жорстокого поводження та незаконних затримань;
→ примусової зміни громадянства на російське;
→ систематичних обшуків, примусового переміщення на територію РФ;
→ переслідування релігійних лідерів;
→ дискримінації кримських татар;
→ закриття українських і кримськотатарських класів та неросійських медіа;
→ заборони мирних зібрань і протестів.
"Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності", – додала Сокоренко.
- З 2022 року Росія більше не бере участь у провадженнях у ЄСПЛ, хоча продовжує відповідати за рішеннями, що стосуються скарг, поданих до вересня 2022 року.
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