Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Вони несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими Збройними силами по українській енергетичній інфраструктурі

Сергій Шойгу і Валерій Герасимов (Фото: ЕРА/ GAVRIIL GRIGOROV)

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 24 червня ухвалив рішення про видання ордерів на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника російського Генерального штабу Валерія Герасимова за воєнні злочини проти України. Про це йдеться у пресрелізі суду.

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Палата досудового розслідування МКС стверджує, що "є підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими Збройними силами по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року".

Прокурори МКС також вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за всі ці злочини.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

5 березня 2024 року суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Росіянам інкримінують злочини, вчинені "щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".

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