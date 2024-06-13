Росію звинувачують у навмисній тактиці голодування в Маріуполі – юристи передали звіт у Гаагу

Юристи підрахували – під час оточення та захоплення Маріуполя на початку великої війни загинуло 22 000 людей

Маріуполь (Фото: EPA)

Російська армія застосовувала "навмисну ​​схему" тактики голодування під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року, що рівнозначно воєнному злочину. Про це написало видання The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду.

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Цей звіт подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі юристи Global Rights Compliance, які працюють разом з українським урядом.

У ньому наголошується – Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Юристи підрахували – під час оточення та захоплення Маріуполя на початку великої війни загинуло 22 000 людей, а через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче -10 C.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що метою дослідження було "з'ясувати, чи існує ширший наратив", який полягає у навмисній відмові російськими військовими та їхнім керівництвом у їжі та інших необхідних для життя зручностях — стратегія голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.

Вона зазначила, що юристи звернули увагу на чотири фази російської атаки:

→ атака на цивільну інфраструктуру;

→ припинення постачання електроенергії, опалення та води;

→ відмова в гуманітарній евакуації;

→ атаки у той час, як допомога не могла надійти.

За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити місто без жалю до цивільних, кількість яких, за оцінками, становила 450 000 людей до 24 лютого 2022 року.

На кладовищі в Маріуполі цифрами позначені могили невідомих місцевих жителів, які загинули під час боїв у місті (Фото: EPA)

У висновку звіту йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти видачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації — розбомблені.

30 квітня мер міста Вадим Бойченко розповів, що у Маріуполі з 2000 багатоповерхівок 934 будинки не існує: вони були знищені російською авіацією. Загалом 50% міста не існує, а інша половина пошкоджена: наразі 52 000 сімей із Маріуполя залишилися без житла.

3 червня секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що російська стратегія щодо захоплення міст може розвиватися з продовженням війни, зокрема, окупанти знищили Маріуполь частково через прорахунки у плануванні.

16 березня 2022 року російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру були два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.

Розбирання завалів ускладнювалося обстрілами, 18 березня влада міста повідомляла, що, попередньо, загиблих не виявили.

25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей.

23 квітня у мерії повідомили, що окупанти дістають з-під завалів театру тіла загиблих і вивозять до смт Мангуш, де звалюють їх у 300-метрову братську могилу.

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