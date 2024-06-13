Россию обвиняют в намеренной тактике голодовки в Мариуполе – юристы передали отчет в Гаагу

Юристы подсчитали – во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибли 22 000 человек

Мариуполь (Фото: EPA)

Российская армия применяла "преднамеренную схему" тактики голодовки во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равнозначно военному преступлению. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на новый анализ, представленный в Международный уголовный суд.

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Этот отчет подали в Международный уголовный суд в Гааге юристы Global Rights Compliance, которые работают вместе с украинским правительством.

В нем отмечается – Россия и ее лидеры намеревались убить и нанести вред большому количеству мирных жителей.

Юристы подсчитали – во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибли 22 000 человек, а через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 C.

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что целью исследования было "выяснить, существует ли более широкий нарратив", который заключается в умышленном отказе российскими военными и их руководством в еде и других необходимых для жизни удобствах – стратегия голода, которая может быть приравнена к военному преступлению.

Она отметила, что юристы обратили внимание на четыре фазы российской атаки:

→ атака на гражданскую инфраструктуру;

→ прекращение поставок электроэнергии, отопления и воды;

→ отказ в гуманитарной эвакуации;

→ атаки в то время, когда помощь не могла поступить.

По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без жалости к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 000 человек до 24 февраля 2022 года.

На кладбище в Мариуполе цифрами обозначены могилы неизвестных местных жителей, погибших во время боев в городе (Фото: EPA)

В заключении отчета говорится, что примерно 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации разбомблены.

30 апреля мэр города Вадим Бойченко рассказал, что в Мариуполе с 2000 многоэтажек 934 дома не существует: они были уничтожены российской авиацией. В общей сложности 50% города не существует, а другая половина повреждена: в настоящее время 52 000 семей из Мариуполя остались без жилья.

3 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что российская стратегия по захвату городов может развиваться с продолжением войны, в частности, оккупанты уничтожили Мариуполь частично из-за просчетов в планировании.

16 марта 2022 года российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов скрывалось около 1000 мирных жителей. В то же время во дворах драмтеатра были две большие надписи ДЕТИ, они были видны даже со спутника.

Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.

23 апреля в мэрии сообщили, что оккупанты достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.

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