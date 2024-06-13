Россию обвиняют в намеренной тактике голодовки в Мариуполе – юристы передали отчет в Гаагу
Российская армия применяла "преднамеренную схему" тактики голодовки во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равнозначно военному преступлению. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на новый анализ, представленный в Международный уголовный суд.
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Этот отчет подали в Международный уголовный суд в Гааге юристы Global Rights Compliance, которые работают вместе с украинским правительством.
В нем отмечается – Россия и ее лидеры намеревались убить и нанести вред большому количеству мирных жителей.
Юристы подсчитали – во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибли 22 000 человек, а через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 C.
Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что целью исследования было "выяснить, существует ли более широкий нарратив", который заключается в умышленном отказе российскими военными и их руководством в еде и других необходимых для жизни удобствах – стратегия голода, которая может быть приравнена к военному преступлению.
Она отметила, что юристы обратили внимание на четыре фазы российской атаки:
→ атака на гражданскую инфраструктуру;
→ прекращение поставок электроэнергии, отопления и воды;
→ отказ в гуманитарной эвакуации;
→ атаки в то время, когда помощь не могла поступить.
По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без жалости к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 000 человек до 24 февраля 2022 года.
В заключении отчета говорится, что примерно 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации разбомблены.
30 апреля мэр города Вадим Бойченко рассказал, что в Мариуполе с 2000 многоэтажек 934 дома не существует: они были уничтожены российской авиацией. В общей сложности 50% города не существует, а другая половина повреждена: в настоящее время 52 000 семей из Мариуполя остались без жилья.
3 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что российская стратегия по захвату городов может развиваться с продолжением войны, в частности, оккупанты уничтожили Мариуполь частично из-за просчетов в планировании.
- 16 марта 2022 года российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов скрывалось около 1000 мирных жителей. В то же время во дворах драмтеатра были две большие надписи ДЕТИ, они были видны даже со спутника.
- Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.
- 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.
- 23 апреля в мэрии сообщили, что оккупанты достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.
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