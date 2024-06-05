За время полномасштабной войны армия России повредила в Украине более 210 000 зданий – NYT

Газета утверждает – ни один город в Украине не испытывал столько разрушений, сколько испытал Мариуполь

Мариуполь (Фото: EPA)

Более 210 000 зданий в Украине получили повреждения с начала полномасштабного российского вторжения, около половины из них находятся на востоке страны. Об этом сообщила газета New York Times.

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Журналисты газеты вместе с учеными проанализировали спутниковые снимки каждого города, улицы и поврежденного здания за два года большой войны. Они отметили, что ни один город в Украине не испытывал столько разрушений, сколько испытал временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

Газета отметила, что среди разрушенных или поврежденных городов есть: Харьков, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Ирпень, Запорожье, Орехов, Херсон, Новая Каховка, Алешки, портовые Рени и Измаил.

По подсчетам журналистов и ученых, в Украине повреждены или разрушены:

→ 106 больниц и клиник;

→ 109 культовых сооружений (церквей, храмов, мечетей, монастырей);

→ 708 учебных заведений (школ, колледжей, университетов).

Хотя эти объекты защищены Женевскими конвенциями, отметили в исследовании.

Журналисты отметили, что эти оценки являются консервативными и не учитывают территории оккупированного Крыма или части запада Украины, где точные данные были недоступны. Там предполагают, что настоящий масштаб разрушения больший и он продолжает расти.

Инфографика: New Tork Times

По данным правительства, потребности на восстановление составляют уже почти $486 млрд, из которых на быстрое восстановление нужно потратить $15 млрд.

15 апреля украинские военные показали, как выглядит село Роботино Запорожской области, которое ежедневно атакуют российские оккупационные войска.

16 апреля бойцы ударной группы "Черный лебедь" 255 штурмового батальона Вооруженных Сил Украины, воюющие на восточном направлении, показали, как сейчас выглядит Часов Яр.

2 июня объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" показала видео из дрона, как сейчас выглядит изуродованный войной Волчанск Харьковской области.

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