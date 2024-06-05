За час повномасштабної війни армія Росії пошкодила в Україні понад 210 000 будівель – NYT
Понад 210 000 будівель в Україні зазнали пошкоджень від початку повномасштабного російського вторгнення, близько половини з них розташовано на сході країни. Про це повідомила газета New York Times.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Журналісти газети разом зі вченими проаналізували супутникові знімки кожного міста, вулиці та пошкодженої будівлі за два роки великої війни. Вони зазначили, що жодне місто в Україні не зазнавало стільки руйнувань, скільки зазнав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.
Газета зазначила, що серед зруйнованих або пошкоджених міст є: Харків, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, портові Рені та Ізмаїл.
За підрахунками журналістів та вчених, в Україні пошкоджені або зруйновані:
→ 106 лікарень і клінік;
→ 109 культових споруд (церков, храмів, мечетей, монастирів);
→ 708 навчальних закладів (шкіл, коледжів, університетів).
Хоча ці об’єкти захищені Женевськими конвенціями, наголосили у дослідженні.
Журналісти зазначили, що ці оцінки є консервативними та не враховують території окупованого Криму або частини заходу України, де точні дані були недоступні. Там припускають, що справжній масштаб руйнування більший і він продовжує зростати.
За даними уряду, потреби на відбудову становлять уже майже $486 млрд, з яких на швидке відновлення потрібно витратити $15 млрд.
- 15 квітня українські військові показали, як виглядає село Роботине Запорізької області, яке щодня атакують російські окупаційні війська.
- 16 квітня бійці ударної групи "Чорний лебідь" 255 штурмового батальйону Збройних Сил України, які воюють на східному напрямку, показали, як зараз виглядає Часів Яр.
- 2 червня об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" показала відео з дрона, як зараз виглядає понівечений війною Вовчанськ Харківської області.
Читайте також: Маленький Маріуполь у Пущі-Водиці. Як живе єдиний в Україні ліцей, що виїхав з окупації