За час повномасштабної війни армія Росії пошкодила в Україні понад 210 000 будівель – NYT

Газета стверджує – жодне місто в Україні не зазнавало стільки руйнувань, скільки зазнав Маріуполь

Маріуполь (Фото: EPA)

Понад 210 000 будівель в Україні зазнали пошкоджень від початку повномасштабного російського вторгнення, близько половини з них розташовано на сході країни. Про це повідомила газета New York Times.

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Журналісти газети разом зі вченими проаналізували супутникові знімки кожного міста, вулиці та пошкодженої будівлі за два роки великої війни. Вони зазначили, що жодне місто в Україні не зазнавало стільки руйнувань, скільки зазнав тимчасово окупований Маріуполь Донецької області.

Газета зазначила, що серед зруйнованих або пошкоджених міст є: Харків, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, портові Рені та Ізмаїл.

За підрахунками журналістів та вчених, в Україні пошкоджені або зруйновані:

→ 106 лікарень і клінік;

→ 109 культових споруд (церков, храмів, мечетей, монастирів);

→ 708 навчальних закладів (шкіл, коледжів, університетів).

Хоча ці об’єкти захищені Женевськими конвенціями, наголосили у дослідженні.

Журналісти зазначили, що ці оцінки є консервативними та не враховують території окупованого Криму або частини заходу України, де точні дані були недоступні. Там припускають, що справжній масштаб руйнування більший і він продовжує зростати.

Інфографіка: New Tork Times

За даними уряду, потреби на відбудову становлять уже майже $486 млрд, з яких на швидке відновлення потрібно витратити $15 млрд.

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