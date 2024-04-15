Українські військові показали, як виглядає село Роботине Запорізької області, яке щодня атакують російські окупаційні війська. Відповідне відео опублікували Сили оборони півдня.

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На відео видно, що у населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати", – підписали ролик військові.

На кадрах, зафільмованих дроном, видніється знищена військова техніка, руїни будинків, викорчувані дерева.

7 березня 2024 року речник ОСУВ "Таврія" Лиховій зазначив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський відступ.

10 квітня депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко заявив, що російській окупаційній армії нібито вдалося зайти у Роботине і закріпитися там. Сили оборони півдня спростували.

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