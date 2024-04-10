Запорізький депутат заявив, що росіяни нібито зайшли у Роботине. Сили оборони спростували

Фото: Генштаб ЗСУ

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко заявив, що російській окупаційній армії нібито вдалося зайти у Роботине і закріпитися там. Сили оборони півдня спростували це, запевнивши, що Україна "повністю контролює" цей населений пункт.

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Ввечері 9 квітня Лишенко в ефірі Еспресо TV заявив, що ворог нібито зайшов в Роботине, там "тривають бої". Така інформація почала тиражуватися Telegram-каналами.

Сили оборони згодом відреагували, запевнивши, що бійці 65 окремої механізованої бригади та суміжних підрозділів утримують населений пункт.

І хоча в село справді регулярно заходять диверсійно-розвідувальні групи противника, які намагаються закріпитися, успіху вони не мають, заявили у Силах оборони.

Українські військові відбивають атаки росіян ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів бійці знищують ударними дронами й мінометними розрахунками.

Сили оборони закликали не спиратися на "псевдоекспертні думки тих, хто не має відношення до реальної бойової роботи" та "не робити зайвого хайпу".

Карта: DeepState

7 березня 2024 року речник ОСУВ "Таврія" Лиховій зазначив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський відступ.

13 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.

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