Запорожский депутат заявил, что россияне якобы вошли в Роботино. Силы обороны опровергли

Фото: Генштаб ВСУ

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко заявил, что российской оккупационной армии якобы удалось зайти в Роботино и закрепиться там. Силы обороны юга опровергли это, заверив, что Украина полностью контролирует этот населенный пункт.

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Вечером 9 апреля Лишенко в эфире Эспрессо TV заявил, что враг якобы зашел в Роботино, там "продолжаются бои". Такая информация начала тиражироваться Telegram каналами.

Силы обороны впоследствии отреагировали, заверив, что бойцы 65-й отдельной механизированной бригады и смежных подразделений удерживают населенный пункт.

И хотя в деревню действительно регулярно заходят диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытаются закрепиться, успеха у них нет, заявили в Силах обороны.

Украинские военные отбивают атаки россиян еще на подступах к Роботиному, а разрозненные группы оккупантов бойцы уничтожают ударными дронами и минометными расчетами.

Силы обороны призвали не опираться на "псевдоэкспертные мнения тех, кто не имеет отношения к реальной боевой работе" и "не делать лишнего хайпа".

Карта: DeepState

7 марта 2024 года спикер ОСУВ "Таврия" Лиховой отметил, что на Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Роботинское отступление.

13 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.

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