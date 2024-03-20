Ворог діє біля Роботиного, шукає слабкі місця, залучає бронетехніку в штурми – Нацгвардія

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Ворог намагається наступати на Новопавлівському напрямку, активні дії відбуваються в районі Роботиного. Майже на всій лінії фронту армія РФ намагається шукати слабкі місця, залучає бронетехніку для підсилення штурмів, а на південних напрямках – збільшила кількість автомобільної техніки. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для Liga.net.

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Речник НГУ зазначив, що ворог проводить спроби наступальних дій на Новопавлівському напрямку, активні дії відбуваються в районі Роботиного. Також, за його словами, ворог здійснює спроби штурмових дій із півдня, зі сходу, в напрямку Роботиного.

"В цілому наші сили оборони намагаються максимально стримувати ці атаки та наносити ураження по живій силі й техніці противника", – наголосив він.

Мапа: Deepstate

Музичук зазначив, що зараз, коли земля трохи підсохла – місцевість дозволяє використовувати не лише гусеничну, а й автомобільну техніку. Автомобільну техніку противник застосовував для підвезення особового складу, переміщення вздовж лінії фронту та для своїх логістичних задач.

Він зазначив, що йдеться про вантажні автомобілі, військові та паливозаправники. Музичук акцентував, що протягом минулого тижня гвардійці знищили 84 одиниці автомобільної техніки.

Також він зазначив, що зараз продовжується застосування і безпілотних літальних апаратів противником різного типу: і БпЛА, і дрони, які використовуються для скидів боєприпасів, бойового навантаження, БпЛА оперативно-тактичного рівня типу Орлан-10.

"Тобто ворог використовує такі БпЛА оперативно-тактичного рівня для виявлення цілей, для виявлення позицій, для коригування вогню артилерії", – пояснив він.

7 березня речник ОСУВ "Таврія" Лиховій зазначив, що на Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський відступ.

13 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів.

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