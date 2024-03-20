Враг действует возле Работино, ищет слабые места, применяет бронетехнику – Нацгвардия

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Враг пытается наступать на Новопавловском направлении, активные действия происходят в районе Работино. Почти по всей линии фронта армия РФ пытается искать слабые места, привлекает бронетехнику для усиления штурмов, а на южных направлениях – увеличила количество автомобильной техники. Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для Liga.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спикер НГУ отметил, что враг проводит попытки наступательных действий на Новопавловском направлении, активные действия происходят в районе Работино. Также по его словам, враг осуществляет попытки штурмовых действий с юга, с востока, в направлении Работино.

"В целом наши силы обороны пытаются максимально сдерживать эти атаки и наносить поражения по живой силе и технике противника", – подчеркнул он.

Карта: Deepstate

Музычук отметил, что сейчас, когда земля немного подсохла – местность позволяет использовать не только гусеничную, но и автомобильную технику. Автомобильную технику противник применял для подвоза личного состава, перемещения вдоль линии фронта и для своих логистических задач.

Он отметил, что речь идет о грузовых автомобилях, военных и топливозаправщиках. Музычук акцентировал, что в течение прошлой недели гвардейцы уничтожили 84 единицы автомобильной техники.

Также он отметил, что сейчас продолжается применение и беспилотных летательных аппаратов противником различного типа: и БпЛА, и дроны, которые используются для сбросов боеприпасов, боевой нагрузки, БпЛА оперативно-тактического уровня типа Орлан-10.

"То есть враг использует такие БпЛА оперативно-тактического уровня для выявления целей, для выявления позиций, для корректировки огня артиллерии", – пояснил он.

7 марта спикер ОСУВ "Таврия" Лиховой отметил, что на Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Работинское отступление.

13 марта главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась". Вероятно, это произошло из-за высокого уровня потерь оккупантов.

Читайте также: "Без людей нет шансов". Филимонов рассказал, сколько нужно мобилизовать, чтобы сдержать РФ