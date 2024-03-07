ВСУ: Враг пробует срезать Работинский выступ, Ореховское направление становится "горячим"

Лыховий отметил, что чем больше враг наступает – тем больше ВСУ уничтожает его живой силы и техники

Фото: 3 ОШБр

На Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Работинский выступ, на направлении за минувшие сутки зафиксировано 16 атак, тогда как раньше враг иногда не наносил штурмовых атак вообще. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

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По словам спикера, на этом участке российская армия развивает активность подобно той, которую уже пробовала вести в феврале и была остановлена.

"И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский. Там, где враг пытается срезать Работинский выступ", – акцентировал он.

По словам спикера, в предыдущие дни и недели там иногда вообще не было штурмовых действий противника, иногда три – максимум пять, но за вчерашние сутки зафиксировано 16 атак западнее села Вербовое и в районе села Работино.

Карта: Deepstate

"Сейчас он там делает какие-то новые наступательные попытки. И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живой силы и техники", – подчеркнул Лыховий.

Лыховий добавил, что на Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

По данным Генштаба, за минувшие сутки наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Авдеевки, Марьинки и Работино.

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